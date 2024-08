Pistola colla a caldo Bosch a metà prezzo su Amazon (-50%)

Utile per i lavoretti casalinghi ma anche per uso professionale, questa pistola per colla a caldo di Bosch è un vero affare. Oggi su Amazon puoi acquistarla con il 50% di sconto a soli 24,99 euro invece di 49,99: opportunità che include anche la spedizione Prime e la consegna immediata.

Pistola per colla a caldo Bosch: le caratteristiche

Questa pistola è dotata di un avanzamento automatico della colla, il che significa che puoi lavorare in modo fluido e continuo senza interruzioni fastidiose. La capacità di estrusione, con 20 giri al minuto, ti permette di applicare la colla in modo preciso e veloce.

Il design di questa pistola è pensato per la sicurezza e l’efficienza. Il sistema di preriscaldamento della termocolla assicura che la colla sia sempre alla temperatura ideale, mentre il rivestimento protettivo previene surriscaldamenti indesiderati.

Inclusi nella confezione trovi anche un ugello extralungo e stick di colla a fusione, così puoi iniziare subito a lavorare. Con un diametro di stick compatibile di 11 x 45-200 mm, questa pistola è perfetta per una vasta gamma di applicazioni.

Non perdere quindi questa fantastica occasione di portarti a casa l’alleato perfetto per qualsiasi progetto casalingo o lavorativo: acquistala in sconto a soli 24,99 euro invece di 49,99.