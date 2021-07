Sposta i libri. Togli l'iPad. Via, via tutto dal tavolo. Via le matite, appoggia lo smartphone altrove. Tavolo libero per 10 minuti. Fuori le palline, tu prendi le racchette. La rete? La metto io:

Montarla è semplicissimo: è arrotolata all'interno dei suoi stessi sostegni, i quali dispongono di un gancio inferiore in grado di agganciarsi a qualsiasi tavolo. Che si abbia a disposizione un vero tavolo da Ping Pong (449 euro per un Kettler, 69 euro per un più modesto Enrico Coveri) o che ci si avventuri su un qualsiasi tavolo da salotto, che ci si organizzi in ufficio o che si sgombri il tavolo in sala riunioni, il divertimento è assicurato comunque con soli 10,19 euro grazie allo sconto lampo del 49% garantito oggi su Amazon.

Racchetta e palline? Nn sono un problema, con 42,68 euro c'è materiale a sufficienza anche per giocare in 4.

Ok, puoi giocare la prima pallina: chi la vince va in servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home