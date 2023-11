Phon da viaggio Remington tuo con 17€, PREZZONE su Amazon

Stai pensando di acquistare un asciugacapelli compatto, leggero e maneggevole che ti puoi portare dietro nei tuoi viaggi? Allora non perdere questa ottima promozione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il Phon da viaggio Remington a soli 17,21 euro, invece che 21,50 euro, applicando il coupon in pagina.

Già il prezzo originale non è altissimo ma con questo ulteriore sconto è da prendere al volo. Con questo asciugacapelli puoi creare lo stile che desideri ogni giorno e, grazie al suo design, lo metti nella borsa occupando pochissimo spazio.

Phon Remington: grande qualità e super versatile

Sono sicuramente queste due le migliori caratteristiche di questo asciugacapelli, la grande qualità, garantita da un brand leader nel settore, e la sua versatilità. Ha una potenza da 1000 W e un cavo di 1,8 metri che ti consente di lavorare agevolmente. È dotato di una griglia posteriore removibile e di un diffusore compatto per creare capelli mossi.

Essendo stato progettato per viaggiare, il manico è pieghevole e così quando lo devi riporre nella borsa occupa pochissimo spazio. Puoi impostare su due velocità ed è perfetto per tutti i tipi di capelli. Asciuga in pochissimo tempo senza danneggiare il cuoio capelluto.

Approfitta anche tu di questa ottima occasione ma fai presto prima che scada. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Phon da viaggio Remington a soli 17,21 euro, invece che 21,50 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.