Philips Sonicare: 2 spazzolini elettrici sonici (quasi) al PREZZO di UNO

Approfitta di questa offerta super che trovi solo su Amazon, grazie alla Festa delle Offerte di Primavera, e portati a casa non uno, ma ben 2 spazzolini elettrici sonici. Dunque metti subito nel tuo carrello 2 Philips Sonicare a soli 64,99 euro, invece che 120,99 euro.

Dal prezzo di listino dunque c’è uno sconto spaventoso del 46% che porta il prezzo a terra e ti permette di risparmiare la bellezza di 56 euro. Con questi spazzolini elettrici vedrai subito un miglioramento notevole nella tua igiene orale. Denti più bianchi e niente fastidio alle gengive.

Philips Sonicare a prezzo da non credere

La tecnologia Sonicare genera impulsi d’acqua tra i denti riuscendo così a rimuovere tutto lo sporco in molto meno tempo rispetto a uno spazzolino tradizionale. Inoltre, per evitare di rovinare le gengive, è dotato di un sensore della pressione. Se eserciti troppa forza vibra e ti dà il segnale per diminuirla.

È molto pratico e maneggevole. Ha una tecnologia integrata che capisce quando la testina va sostituita e te lo segnala, così hai sempre la massima efficienza. In confezioni troverai due spazzolini elettrici, due caricatori con cavetto USB e due testine C2 Optimal Plaque Defence.

Se vuoi un sorriso perfetto e denti bianchi sicuramente questa è la migliore offerta di oggi. A questa cifra non c’è di meglio. Quindi fai presto, vai subito su Amazon e acquista i tuoi 2 Philips Sonicare a soli 64,99 euro, invece che 120,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.