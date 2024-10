Philips Purificatore Aria: rimuove allergeni e virus con filtro HEPA, -27%

Un purificatore d’aria che in casa fa la differenza. Lo senti fin dal primo respiro che hai introdotto un Philips Serie 800i nella stanza perché l’aria diventa leggera e soprattutto non ti gratta la gola. Se soffri di allergie o vivi in una zona dove passano tante macchine, questo dispositivo è un prodotto indispensabile in casa. Con filtro HEPA e livello di successo del 99,5%, ha dimensioni minime per non essere ingombrante. Puoi acquistarlo a soli 166,99€ su Amazon con uno sconto del 27% ora in corso sulla pagina.

Philips Purificatore Aria, perché acquistarlo?

In oriente non esiste una singola abitazione che non abbia un purificatore d’aria integrato. Questi prodotti sono comodi, pratici e danno un aiuto sostanziale a rendere l’aria più pulita. Il modello di Philips Serie 800i è ideale per abitazioni di tutti i generi. Con una copertura fino a 49 metri quadrati, puoi usarlo sia in camera da letto o in salotto. Siccome ha dimensioni ridotte e un peso piuma, puoi spostarlo senza problemi a seconda delle esigenze.

Per la gestione scarica l’applicazione sul tuo smartphone che crea un vero e proprio centro di controllo con cui puoi consultare diversi dati e impostare diverse modalità.

Il purificatore è dotato di filtro HEPA con sistema a più strati capace di eliminare allergeni come polveri, pollini e peli di animali ma anche aerosol dall’aria e virus con un successo del 99%. Non ti preoccupare di doverlo cambiare spesso visto che ha un’autonomia fino a 1 anno ed ha una spia che ti avvisa per tempo.

Con sensori che analizzano l’aria in tempo reale e modalità automatica, l’800i fa tutto da solo. In alternativa hai a disposizione 3 modalità e quella notturna per le ore in cui vuoi silenzio più assoluto.

A soli 166,99€ su Amazon, il Philips Purificatore Aria Serie 800i è quello da mettere in casa. Collegati immediatamente per acquistarlo e risparmiare il 27% con un click.

