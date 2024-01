Philips OneBlade 360: radi viso e corpo, offerta al MINIMO STORICO

Philips OneBlade 360 è un accessorio universale: regolabarba elettrico, rasoio e spazzola con tecnologia a 360 con protezione per il corpo, è il compagno perfetto per la propria cura personale. Oggi Amazon te lo offre al prezzo minimo storico assoluto: 49,99 euro invece di 67,99. Parliamo del kit che include davvero tutto quello che serve, sia per il viso che per le altre parti del corpo.

Philips OneBlade 360 in offerta: come funziona e cosa include

Il rasoio è caratterizzato dalla innovativa tecnologia OneBlade che offre una fresa ad elevata velocità (12.000x al minuto) tale da dimostrarsi efficace anche sui peli più lunghi. La lama innovativa a 360 gradi ha la capacità di flettersi in tutte le direzioni, garantendo un contatto costante con la pelle e un maggiore controllo. Questa caratteristica permette di rifinire e radere facilmente con un numero minore di passate.

Progettato con l’obiettivo di tagliare i peli senza irritare la pelle, il dispositivo include un pettine regolabile 5in1 (da 1 a 5 mm) per ottenere una lunghezza uniforme, una lama a doppio lato per creare bordi precisi e la capacità di radere facilmente peli di qualsiasi lunghezza. E se vuoi un po’ di versatilità, dispositivo funge anche da tagliapeli e rasoio per il corpo. Il pettine a scatto per il corpo (3 mm) e la protezione per la pelle aggiuntiva forniscono uno strato di sicurezza supplementare sulle zone più sensibili.

All’interno della confezione troverai tutto quello che ti serve: il Philips OneBlade 360 con connettività bluetooth per usare l’app su smartphone che ti fornirà consigli e indicazioni utili sulla rasatura, una lama 360 per il viso, un pettine regolabile 5in1 (da 1 a 5 mm), un kit corpo con 3 accessori e un cavo USB-A per la ricarica.

Tutto questo ad un prezzo eccezionale di 49,99 euro: è il minimo storico assoluto e con la spedizione Prime lo riceverai subito. Non fartelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.