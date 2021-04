Tra i migliori sistemi di illuminazione smart sul mercato non si può non menzionare Philips HUE, una serie di dispositivi e accessori da integrare all’interno del proprio ecosistema domotico. Oggi lo Starter Kit è in offerta su Amazon a 49,99€, con uno sconto del 37% rispetto al prezzo solito.

Questo bundle include 2 lampadine Wi-Fi a temperatura variabile e un bridge di gestione, utile per l’integrazione con i sistemi smart Amazon Echo, Google Home e non solo.

Una volta connesse alla rete, le lampadine Philips HUE possono essere controllate tramite l’applicazione per Android e iOS o sfruttando i comandi vocali dei principali assistenti, come Alexa, Siri e Google Assistant. Di conseguenza questo modello risulta compatibile con Apple Home Kit e con i dispositivi Amazon Echo e Google Home, basta accedere all’applicazione del vostro sistema ed integrare l’apposita funzione dedicata ai prodotti Philips HUE. È possibile regolare la luminosità e la temperatura colore delle lampadine smart o automatizzarne l’accensione ad un orario specifico.

Oggi lo Starter Kit di Philips HUE è disponibile in offerta su Amazon a 49,99€, con spedizone entro 1-2 giorni lavorativi grazie al servizio Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

