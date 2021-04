La presa smart da esterno di Meross è in offerta su Amazon a 15,89€, allo sconto preapplicato del 15% si aggiunge un ulteriore coupon da 11 euro. Per accedere all’offerta completa occorre procedere all’acquisto e digitare – al momento del pagamento – il seguente codice promozionale nell’apposita sezione:

L2HIZCYF

Lo sconto finale dimezza il prezzo di vendita e consente un risparmio complessivo di circa 16 euro.

Questa tipologia di prodotti ha visto un grosso incremento di vendite negli ultimi anni, grazie all’enorme diffusione della domotica. Le prese WiFi permettono di controllare qualsiasi dispositivo collegato alla corrente tramite la rete, sfruttando l’apposita app per smartphone.

In questo caso si tratta di una presa smart pensata per l’utilizzo in ambienti esterni, restite all’acqua secondo la certificazione IP64. È il prodotto ideale da posizionare in giardino, in cortile o in balcone, senza preoccuparsi di eventuali condizioni atmosferiche avverse.

La presa del marchio Meross è dotata di 2 uscite Schuko a 10A, qualunque dispositivo ad esse collegato può essere alimentato tramite i comandi vocali dei sistemi domotici Amazon Echo, Apple HomeKit e Google Home. Per configurarne l’utilizzo è sufficiente installare l’apposita funzione tramite l’applicazione dell’assistente vocale.

Oggi la presa smart da esterno di Meross si trova in offerta su Amazon a 15,89€, applicando il codice promozionale “L2HIZCYF” in fase d’acquisto. Il prodotto beneficia della spedizione espressa Prime con consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

