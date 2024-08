Philips HomeRun Serie 3000 in offerta su Amazon: pavimenti splendenti senza sforzo

Il Philips HomeRun Serie 3000, attualmente in offerta su Amazon a 589,59€ con uno sconto del 24% rispetto al prezzo originale di 779,99€, è una delle soluzioni più avanzate per la pulizia automatizzata della casa. Con questa offerta a tempo limitato, lo porti a casa ad un prezzo bomba.

Il Philips HomeRun Serie 3000 è un robot aspirapolvere che integra funzionalità di aspirazione e lavaggio, consentendo una pulizia completa in un solo passaggio. È dotato di un sistema di aspirazione ultra potente da 4000 Pa, capace di rimuovere efficacemente sporco, polvere e peli di animali da tappeti e pavimenti duri. La funzione di lavaggio utilizza un panno in microfibra che rimuove anche i residui più fini e batteri, garantendo un ambiente igienicamente pulito.

Questo modello utilizza la tecnologia di navigazione LiDAR a 360°, che permette al robot di scansionare e mappare l’intera abitazione con precisione. Questo sistema assicura che nessuna area venga trascurata durante la pulizia. Il robot è in grado di rilevare ostacoli e di muoversi agilmente intorno ai mobili, raggiungendo anche gli angoli più difficili.

Il Philips HomeRun Serie 3000 dispone di una batteria da 4800 mAh che garantisce fino a 200 minuti di autonomia, sufficiente per pulire un’area di circa 185 metri quadrati con una singola carica. Quando la batteria si esaurisce, il robot torna automaticamente alla base di ricarica e riprende il lavoro da dove si era interrotto una volta ricaricato​.

Con il suo sistema di navigazione avanzato, la potente capacità di aspirazione e le funzionalità di auto-svuotamento, il Philips HomeRun Serie 3000 offre una soluzione completissima per prenderti cura della tua casa con il minimo sforzo. Non perdere questa offerta: acquistalo ora per averlo a meno di 590€.