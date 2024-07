Philips Airfryer XL Essential, il prezzo è giusto: sconto top, tante funzioni avanzate

Cerchi una friggitrice ad aria davvero avanzata ad un prezzo fenomenale? Oggi Amazon propone la Philips Airfryer XL Essential, con un capiente cestello da 6,2L, in offerta a 153€, con un robusto sconto sul suo normale prezzo di listino. E li vale tutti.

Il Philips Airfryer XL Essential utilizza la tecnologia Rapid Air per circolare aria calda intorno al cibo, ottenendo una cottura uniforme e una croccantezza esterna mantenendo l’interno succoso. Questo modello ha una capacità di 6.2 litri, sufficiente per cucinare grandi porzioni, rendendolo ideale per famiglie. Il display digitale facilita l’impostazione della temperatura e del tempo di cottura, e ci sono diversi preset per cibi comuni come patatine, carne e verdure.

Il cassetto rimovibile raccoglie l’olio in eccesso, rendendo la pulizia semplice e mantenendo l’apparecchio privo di grasso. Le parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie, semplificando ulteriormente la manutenzione. Inoltre, il Philips Airfryer XL Essential è compatibile con l’app Philips Kitchen+, che permette di controllare l’elettrodomestico a distanza e offre una vasta gamma di ricette da provare​.

In termini di prestazioni, il Philips Airfryer XL Essential offre un ricco pacchetto di modalità di cottura. Ad esempio, rispetto ad altri modelli dei competitor, la XL Essential se la cava molto bene nel cucinare cibi congelati in modo efficiente. Ottiene risultati croccanti, ma senza bisogno di preriscaldare la friggitrice prima.

A questo prezzo, si tratta di un’opzione estremamente ghiotta: non farti scappare questa offerta e acquistala subito!