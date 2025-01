Philips Airfryer 3000: friggitrice ad aria per zero calorie e piatti buonissimi

Hai deciso che il tuo prossimo acquisto in cucina sarà una friggitrice ad aria? Vorresti qualcosa di versatile senza doverlo strapagare? Allora dai un’occhiata a questa occasione imperdibile. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Philips Airfryer 3000 a soli 79,99 euro, invece che 119,99 euro.

Ti assicuro che è tutto vero. Grazie a questo sconto del 33% avrai un risparmio di ben 40 euro sul totale. Non è certo una promozione che si trova tutti i giorni dietro l’angolo e quindi devi fare alla svelta. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 16 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Philips Airfryer 3000 adesso a un prezzo conveniente

Siamo di fronte a una friggitrice ad aria veramente spettacolare, con un ampio cestello da 4,1 litri che ti permetterà di cucinare per tutta la famiglia. Con Philips Airfryer 3000 potrai fare piatti buonissimi ma con il 90% di grassi in meno e quindi meno calorici e più salutari.

La tecnologia Rapid Air di cui è dotata consente al calore generato all’interno del cestello di cuocere bene ogni alimento per una cottura croccante fuori e morbida dentro. Potrai avvalerti di ben 7 programmi preimpostati per velocizzare ulteriormente le tue preparazioni comuni. Oppure puoi scegliere la temperatura e il timer manualmente avvalendoti del pratico display touch. E potrai tranquillamente lavare tutti i pezzi staccabili in lavastoviglie.

Che stai aspettando dunque? È chiaro che a questa cifra andrà a ruba. Perciò vai subito su Amazon e acquista la tua Philips Airfryer 3000 a soli 79,99 euro, invece che 119,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.