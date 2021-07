Phil Spencer, capo della divisione Xbox, si è spesso divertito a nascondere indizi sugli scaffali del suo ufficio, che compaiono alle sue spalle durante annunci ed interviste. Da diverso tempo si susseguono ipotesi e suggestioni riguardo la presenza di una Nintendo Switch sulla mensola in alto, ma Spencer ha smentito le voci di corridoio spiegando quanto segue.

La Switch alle sue spalle sarebbe infatti un regalo da parte di Nintendo of America, la divisione statunitense del colosso giapponese, in particolare del presidente Doug Bowser. Donatagli in occasione del lancio della console, per il boss di Xbox si tratta di un cimelio importante, che dimostra l'ottimo rapporto tra Microsoft e Nintendo. Inoltre il buon Phil ha rivelato di possedere una seconda Switch, che utilizza per giocare da casa.

La spiegazione è arrivata durante un recente episodio del podcast Kinda Funny Gamecast, nel quale Phil Spencer ha anche elogiato il DualSense di PS5, con uno sguardo al futuro di Xbox.

Insomma le parole del capo di Xbox smentiscono le indiscrezioni trapelate nel corso degli utlimi mesi, come il possibile arrivo del servizio Game Pass su Switch, che per adesso non sembra essere nei piani delle due società.

