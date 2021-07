Phil Spencer ha fatto i complimenti a Sony per il DualSense di PS5, il capo di Xbox sostiene che PlayStation abbia fatto un ottimo lavoro con il nuovo controller e Microsoft potrebbe prendere ispirazione per la realizzazione di un nuovo pad per Xbox Series X|S.

Durante una recente intervista al Kinda Funny Gamercast, Spencer parla dell'hardware di Xbox, elogiando il lavoro svolto da Liz Hamren con la nuova generazione. È proprio a tal proposito che il buon Phil esprime un chiaro apprezzamento nei confronti del DualSense di PS5, un'innovazione che potrebbe rivelarsi fonte di ispirazione per il futuro del controller Xbox.

“Probabilmente c'è un po' di lavoro da fare sul controller. Penso che Sony abbia fatto un ottimo lavoro con il nuovo controller e anche noi dovremmo fare qualcosa a riguardo”

Nel corso dell'intervista Phil Spencer parla di nuove opportunità e di accessori e periferiche hardware di vario genere, specificando che al momento non c'è nulla di scontato all'orizzonte. A questo link è disponibile l'intervista integrale, un video podcast di circa un'ora.

Videogames