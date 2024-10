Periodo nero per Apple: dopo iPhone 16, calano anche gli iPad Pro

La domanda per i nuovi iPad Pro con display OLED di Apple ha subito un calo significativo nel terzo trimestre del 2024, dopo un Q2 in cui le vendite erano apparse tutt’altro che deboli.

Secondo il report ad opera di Display Supply Chain Consultants (DSCC), nonostante l’eccellenza degli schermi che utilizzano tecnologie avanzate come lo stack OLED tandem e il backplane LTPS con uno spessore di soli 0,2 mm, le spedizioni per questi nuovi modelli da 11,1 e 13 pollici sono nettamente inferiori rispetto alle previsioni iniziali.

Vendite in calo per i nuovi iPad Pro con display OLED

Le aspettative iniziali, circa il volume delle spedizioni per i nuovi iPad Pro durante il 2024, prospettavano il raggiungimento delle 10 milioni di unità: allo stato attuale, le stime sono scese a circa 6,7 milioni. Il calo è particolarmente marcato per i modelli da 13 pollici, con una riduzione pari a ben il 50% nel terzo trimestre ed un clamoroso calo del 90% previsto per il quarto trimestre.

Le ragioni di questo calo sembrano essere molteplici. Il prezzo elevato dei nuovi iPad Pro, che parte da 1.219 euro per il modello da 11,1 pollici e 1.569 euro per quello da 13 pollici, rende l’acquisto di tali modelli un investimento significativo. Inoltre, i cicli di sostituzione dei tablet sono generalmente più lunghi, dato che questi dispositivi tendono ad avere una lunga durata: chi ha già un iPad Pro, difficilmente acquisterà una nuova versione nell’immediato. Molti utenti, inoltre, percepiscono il processore M4 ed i miglioramenti del display OLED come caratteristiche sicuramente apprezzabili ma non essenziali, poiché le “limitazioni” dei tablet sono rintracciabili principalmente nel software piuttosto che nell’hardware.

Nonostante queste difficoltà per gli iPad Pro, DSCC non prevede lo stesso scenario per i MacBook con schermi OLED. Oltretutto, le vendite sottotono non sembrano scoraggiare Apple che, nel prossimo futuro, sarebbe intenzionata ad equipaggiare con display OLED anche gli iPad Air.