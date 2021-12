Perché tutti abbandonano il progetto Titan di Apple?

Altri tre ingegneri lasciano il progetto “Titan” di Apple al fine di unirsi ad una startup: ecco cosa è emerso in queste ore. Per chi non lo sapesse, questo è semplicemente il nome in codice della prima auto elettrica della mela.

Apple Car: cosa sta succedendo?

Da circa un anno, il tanto atteso progetto della società di Tim Cook relativo allo sviluppo della prima auto completamente autonoma sta subendo un duro contraccolpo. Secondo quanto riferito, l'Apple Car è uno dei progetti più importanti della compagnia.

In precedenza, avevamo riportato la notizia secondo cui diversi ingegneri che lavoravano alla suddetta piattaforma avevano lasciato l'azienda per unirsi a delle startup minori. Ora, secondo Bloomberg, altri tre ingegneri avrebbero lasciato la società.

Eric Rogers, quello a capo del sistema radar dell'auto, ha lasciato l'azienda per unirsi alla startup di taxi volanti Joby Aviation Inc. Anche Alex Clarabut e Stephen Spiteri, due ingegneri Apple responsabili del progetto, si sono uniti alla stessa startup di taxi volanti.

Secondo quanto riferito, il prossimo progetto di Apple sta tormentando gli ingegneri dell'azienda e, poiché sempre più ingegneri lasciano l'azienda, si prevede che ci saranno molti nuovi problemi in seguito.

Tuttavia, Apple Car, chiamata internamente “Project Titan”, riceverà sicuramente un debutto incredibile dopo che avrà superato diversi ostacoli nella sua realizzazione. Al momento non ci sono informazioni riguardo alle sue specifiche. L'auto EV smart della comapgnia dovrebbe essere annunciata entro il 2025.