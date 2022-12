Perché Surfshark è anche un antivirus affidabile e sicuro

Conosciamo tutti Surfshark per la sua ottima VPN: una soluzione perfetta se vuoi navigare in modo anonimo e sicuro nel web proteggendo la tua identità e i tuoi acquisti online. Da tempo però la società si è specializzata anche nella realizzazione di un antivirus: è un nome nuovo in questo campo, certo, ma il software arriva con tutta l’esperienza raccolta nel settore della sicurezza informatica.

So cosa ti stai chiedendo: ne vale ancora la pena pagare un antivirus Premium? Potremmo dire che probabilmente oggi ne hai bisogno più che mai. Le minacce in rete sono sempre più vaste e sofisticate e possono colpire gli utenti meno consapevoli: forte dell’esperienza raccolta in campo VPN, l’ antivirus di Surfshark implementa soluzioni come Surfshark Cloud Protect che bloccano i virus prima ancora che abbiano la possibilità di infettare il sistema.

Surfshark Antivirus: la protezione definitiva per la tua privacy e i tuoi dispositivi

L’obiettivo dell’azienda con la realizzazione del suo antivirus è quello di garantirti la stessa qualità della sua famosa VPN. Parliamo quindi dello sfruttamento degli stessi principi di ricerca e sviluppo che hanno dato vita alla rete privata virtuale, a cui si unisce una politica severa sulla privacy dell’utente che garantisce un sistema antivirus veloce, efficace e facile da usare.

Sfruttando l’offerta natalizia puoi subito avere a disposizione una protezione antimalware avanzata inserita all’interno di un’applicazione efficace, leggerissima e che non avrà il minimo impatto sul tuo sistema. Il tutto contando su servizi che includono anche il blocco di bot e del tracciamento delle tue attività, la possibilità di nascondere la tua posizione e il tuo indirizzo IP e un check costante in rete per scoprire se le tue informazioni private sono state violate.

Compatibile con Windows, Android e Mac, l’antivirus di Surfshark è la scelta migliore per ottenere una protezione completa, veloce, efficace e sicura dei tuoi dispositivi e della tua privacy online. E con le offerte di Natale ti costa ancora meno.

