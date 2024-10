Perché pagare il bagaglio a mano? Sali gratis su Ryanair con questo zaino

È vero che le compagnie low cost come Ryanair propongono biglietti aerei a prezzi davvero molto bassi, ma se non stai attento ti stangano sul bagaglio a mano. E allora sii più furbo, vai subito su Amazon e metti le mani su questo spettacolare zaino da viaggio a soli 26,83 euro, invece che 39,99 euro.

Si tratta del prezzo migliore finora registrato per cui sii rapido o rischi di perdere l’occasione. Grazie alle sue dimensioni puoi portare questo fantastico zainetto con te durante i tuoi viaggi con compagnie low cost senza pagare tasse supplementari. E con lo sconto del 33% sul prezzo di listino è un vero affare.

Zaino da viaggio geniale: capiente ma compatto

Con questo zaino da viaggio non dovrai preoccuparti di pagare di più il tuo biglietto aereo perché ha le dimensioni consentite da tutte le compagnie low cost. Nonostante le sue dimensioni (40 x 20 x 25) ha una tasca principale davvero molto capiente che ti consente di mettere all’interno tutti i vestiti che vuoi senza problemi. E poi ha tasche interne più piccole per caricatori, tablet e prodotti per l’igiene.

Possiede una comodissima tasca posteriore antifurto dove puoi mettere il portafoglio o altre cose importanti. Essendo posta sulla parte dove poggia la schiena è praticamente impossibile arrivarci. E poi ha una tasca, più piccola rispetto a quella principale, sulla parte anteriore con tante altri piccoli scomparti. È realizzato con materiali resistenti ed è impermeabile. Gli spallacci sono imbottiti e le cerniere robuste.

Non perdere tempo dato che si tratta di un’offerta troppo allettante per durare a lungo. Vai subito su Amazon e acquista il tuo zaino da viaggio a soli 26,83 euro, invece che 39,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.