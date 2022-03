Perché OnePlus 10 Pro non supporta la 80W da noi?

In Cina, il nuovo OnePlus 10 Pro è stato presentato a gennaio di quest'anno. Ma a livello globale lo vedremo soltanto domani. Attendiamo con ansia il debutto europeo dell'ultimo flagship cinese.

Si scopre che, i giorni antecedenti il debutto internazionale, la compagnia ha rilasciato nuove pillole riguardanti il nuovo telefono di punta sui suoi forum. C'è da dire però, che ha anche rivelato un aspetto molto bizzarro relativo alla velocità di ricarica del nuovo OnePlus 10 Pro. Purtroppo, dovrete prepararvi: abbiamo una “bad news” per il mercato europeo.

OnePlus 10 Pro supporta la 65W in Europa

L'azienda lo ha appena confermato: la versione internazionale della nuova ammiraglia supporterà la ricarica rapida cablata da 80 W. La fast charge in qusestione permette di godere di una carica completa dall'1% al 100% in poco più di 30 minuti. Non è la più veloce del mondo, ma è molto interessante.

Ma ecco la brutta notizia: gli utenti in Europa, India e Nord America avranno la possibilità di utilizzare solo la 65 W. Il motivo è semplice: la “80 W SUPERVOOC” non supporta attualmente 110 o 120 volt di alimentazione CA nei continenti e nelle regioni sopracitate.

Non disperiamoci: 65W è comunque un valore super accettabile, anche se non sappiamo quanto ci metterà il telefono a passare dallo 0 al 100%. Tuttavia ci sarà la wireless charging da 50W: 47 minuti per una carica completa.

Ad ogni modo, domani ne sapremo di più. Intanto, vi riportiamo le specifiche complete dell'ammiraglia: