OnePlus 10 Pro: ecco quanto costerà da noi

Il nuovo OnePlus 10 Pro si mostra online a pochi giorni di distanza dal debutto ufficiale. Sappiamo che manca pochissimo alla presentazione internazionale dello stesso ma in alcuni paesi (vedasi gli Stati Uniti), il device è già disponibile per i preordini.

Adesso, prima del suo lancio, il gadget è stato osservato presso uno store tedesco; grazie a questo leak, scopriamo a quanto verrà venduto il terminale.

OnePlus 10 Pro: un prezzo più basso del previsto?

MediaMarkt, per chi non lo conoscesse, è un negozio di elettronica di consumo presente in Germania (è l'alternativa tedesca a MediaWorld) e ha appena mostrato – per errore, probabilmente – il nuovo OnePlus 10 Pro sul suo sito web. Scopriamo che lo smartphone verrà vemnduto a 899€ nella versione 8+128 GB. Giusto per ricordare, il predecessore aveva un costo identico al debutto.

Questa indiscrezione sembra essere un'ottima notizia per i nuovi acquirenti di OnePlus… ma anche per quelli esistenti fedelissimi al brand. Ad ogni modo, vi invitiamo a prendere questo rumor con “un pizzico di sale“: la società non ha confermato nulla, quindi non cantiamo vittoria prima del tempo.

Il sito tedesco elenca il telefono nel colore Volcanic Black. Noi però ci aspettiamo anche che arrivi anche in una meravigliosa colorazione verde. Per quanto concerne le specifiche tecniche, sappiamo che lo smartphone che è arrivato in Cina presentava uno schermo AMOLED LTPO da 6,7 ​​pollici di tipo LTPO 2.0, con refresh rate variabile capace di spaziare da 1Hz a 120Hz e con una risoluzione di 3216 x 1440 pixel e protezione Gorilla Glass Victus.

Sotto la scocca invece, troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

Fra le altre cose, il telefono presenta un sistema a tripla lente co-realizzata da Hasselblad e il sensore principale è un Sony IMX789 da 48 MP, coadiuvato da un obiettivo ultra grandangolare da 50 Mega e un tele da 8 Mpx. Non manca lo snapper selfie da 32 MP sulla parte anteriore.

Dulcis in fundo, troviamo una batteria da 5.000 mAh con SuperVOOC da 80 W e AirVOOC da 50 W. Presente Android 12 e skin OxygenOS 12.