Per questa fulminea scheda SD da 64GB bastano appena 16€

La scheda SD SanDisk Extreme Pro è perfetta per archiviare una grande quantità di dati a velocità elevate, con una capacità di memoria pari a ben 64GB. La sua costruzione è solida e robusta, il che la rende ideale per l’uso anche in condizioni proibitive. Un’ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate senza spendere troppo.

Sfrutta la promozione esclusiva di oggi per ordinarla su Amazon: approfitta dello sconto del 15% e porta a casa la scheda SD SanDisk Extreme Pro a soli 16 euro.

Torna in offerta la scheda SD SanDisk da 64GB

La scheda SD SanDisk Extreme Pro offre eccezionali velocità di lettura fino a 200 MB/sec e di scrittura fino a 90 MB/sec: perfetta per la registrazione di video in 4K su action camera e droni, oltre che a bordo del tuo smartphone. Questa scheda SD è progettata per essere impermeabile, adatta per ambienti tutt’altro che ottimali, e non teme il contatto diretto con l’acqua. Un apparecchio che resiste a urti, alte temperature e raggi X, garantendo affidabilità in ogni situazione.

Non perdere l’opportunità: salva nel carrello la scheda SD SanDisk Extreme PRO da 64GB a prezzo scontato, prima che sia tardi, e la riceverai in pochissimo tempo a casa.