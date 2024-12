Per Natale regala il LEGO Albicocco Giapponese: è in offerta su Amazon

Grande protagonista dei mesi scorsi, il LEGO Albicocco Giapponese è destinato a dominare anche questo Natale tra gli oggetti più richiesti da mettere sotto l’albero. Su Amazon è tornato disponibile e in sconto a soli 27,59 euro: un prezzo perfetto per un piccolo pensiero da donare a chi vuoi, anche a te stesso.

LEGO Albicocco Giapponese: idea regalo per tutti

Il LEGO Albicocco Giapponese fa parte della linea di set per adulti di fiori finti decorativi: ideale per vivere un’esperienza di costruzione rilassante in dolce compagnia, troverai tutto quello che ti serve per creare un alberello di albicocco giapponese in formato mattoncini, con vivaci fiori rossi e magenta e un elegante stelo legnoso.

Sulla base, ecco un vaso blu pastello con fascia dorata e un effetto legno che conferisce al tutto un’eleganza sopraffina adatta a decorare ogni interno della casa o dell’ufficio. Essendo una pianta finta non richiede manutenzione, dandoti la possibilità di averla per sempre senza temere che appassisca.

Idea regalo ideale per ogni genere e in occasione del Natale assolutamente perfetta. Include anche delle istruzioni digitali tramite app LEGO Builder, con cui visionare le varie fasi di montaggio con strumenti per zoomare e girare il modello per cogliere ogni minimo dettaglio.

Siamo sicuri che sarà tra i regali di Natale più gettonati su Amazon quindi, prima che finisca, cogli l’occasione: il set LEGO Albicocco Giapponese è tuo a soli 27,59 euro.