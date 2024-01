Pentola a pressione Lagostina a soli 54,99€ da Unieuro (SOLO PER OGGI)

Fino alla mezzanotte di oggi, sul sito di Unieuro, è possibile acquistare la pentola a pressione Lagostina Itala Eco da 3,5 litri a 54,99 euro anziché 74,99 euro, con un risparmio immediato dunque di 20 euro. In più gli utenti godono delle spese di spedizione gratis, oltre a poter scegliere se pagare in un’unica soluzione o dilazionare il pagamento in 3 rate a interessi zero da 18,33 euro al mese con Klarna e PayPal.

La pentola a pressione del marchio Lagostina incarna da più di 60 anni l’icona della produzione italiana. Non solo però, perché grazie alla sua qualità è anche diventata nel corso degli anni la migliore alleata in cucina per famiglie e cuochi professionisti.

Pentola a pressione Lagostina Itala Eco: solo per oggi in offerta a 54,99 euro

Perché scegliere la pentola a pressione del marchio Lagostina? Innanzitutto perché puoi mangiare sano e leggero, facendo il pieno di vitamine. Itala Eco fa sì che i cibi mantengano il proprio colore e gusto e che le vitamine non vengano disperse, la situazione ideale quindi per chi desidera rispettare le proprietà degli alimenti senza rinunciare al buon gusto.

Un altro motivo per cui puntare su questa pentola a pressione è la possibilità di consumare molta meno acqua durante il mese. Per iniziare la cottura a pressione, infatti, è sufficiente un bicchiere d’acqua da 250 ml, in modo da risparmiare non soltanto nella bolletta energetica (cuoce in metà tempo) ma anche in quella dell’acqua.

Infine, si ottiene un accessorio nuovo per la cucina che offre il massimo della versatilità. Con la pentola Lagostina, infatti, non si preparano soltanto minestre e legumi, ma anche tante altre pietanze. Per provarle tutte, scarica l’app Lagostina.

Cogli al volo l’offerta del giorno di Unieuro per risparmiare 20 euro subito sull’acquisto della pentola a pressione Lagostina (modello Itala Eco da 3,5 litri).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.