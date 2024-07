Penna touch per iPad sensibile e precisa ora tua a SOLI 13€ su Amazon

Il costo di Apple Pencil ti ha spaventato al punto che hai abbandonato l’idea di acquistare una penna digitale per il tuo iPad? E se ti dicessi che puoi avere una versione molto più economica seppur molto simile? Non ci credi? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questa penna touch a soli 13,99 euro, invece che 17,99 euro.

Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo sconto del 22% è da prendere al volo. Anche perché come ti dicevo possiede diverse caratteristiche molto simili alla penna della mela morsicata. Potrai scrivere e disegnare dando sfogo alla tua fantasia.

Penna touch per iPad a costo ridicolo

Sicuramente è il prezzo che fa la differenza ma ti posso assicurare che siamo di fronte a un ottimo prodotto. Con questa penna touch per iPad sarai in grado di scrivere e disegnare come se avessi un foglio di carta. Infatti è sensibile all’inclinazione e alla pressione e il polso non viene rilevato se lo appoggi sul tablet.

Non servirà connetterla al tuo iPad dovrai semplicemente accenderla e potrai subito utilizzarla. In confezione troverai il suo cavetto per ricaricarla e quattro punte di ricambio. È in grado di durare per 12 ore di lavoro ininterrotto e si ricarica completamente in circa un’ora e mezza. È compatibile con la maggior parte dei modelli ma per essere certo che funzioni sul tuo clicca qui prima di completare l’acquisto.

Siamo quindi di fronte a un ottimo prodotto che oggi pagherai molto meno. Perciò vai adesso su Amazon e acquista la tua penna touch a soli 13,99 euro, invece che 17,99 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.