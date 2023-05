Pendrive Kingston DataTraveler Exodia: 128GB a 8€ e 256GB a 19€

La pendrive Kingston DataTraveler Exodia da 128 GB oggi su Amazon si abbassa di prezzo raggiungendo l’incredibile cifra di 8,99 euro. Si tratta di un prezzo pazzesco frutto dello sconto del 10% sul prezzo di listino. Se poi doveste aver bisogno di ancora più memoria, con poco più 10 euro in più vi portate a casa la versione da 256 GB oggi in sconto al prezzo di 19,50 euro.

Pendrive Kingston DataTraveler Exodia: 128 o 256 GB, la qualità è garantita

La soluzione di Kingston è una chiavetta USB dal design piuttosto tradizionale, a cui non manca un’asola per collegarla al portachiavi ed un coperchio per la protezione del connettore. L’interfaccia utilizzata è la USB 3.2 Gen1 che con un bandwidth di 10Gbps garantisce una velocità di trasferimento fino a 150MB/s. Il dispositivo è compatto e soprattutto leggero, una buona soluzione per i professionisti che necessitano di uno spazio di archiviazione immediatamente disponibile in ogni circostanza.

Il dispositivo di storage che vi stiamo consigliando è incredibilmente versatile e ha un rapporto qualità/prezzo di altissimo livello considerando le capacità e le prestazioni. Vi consigliamo, quindi, di sbrigarvi ad acquistare la pendrive Kingston DataTraveler Exodia da 128 GB il cui prezzo scende a 8,99. Se poi doveste aver bisogno di ancora più memoria, con soli 19,50 euro vi portate a casa la versione da ben 256 GB. Vi ricordiamo, infine, che grazie ad Amazon Prime le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia.

