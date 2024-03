PenDrive 2 in 1 USB-A e Type-C a soli 2€ su TEMU

Su TEMU è come acquistare dal produttore al consumatore. Tra gli oggetti più venduti c’è questa PenDrive 2 in 1 con connettore USB-A e connettore Type-C. Fantastica, la utilizzi su tutti i tuoi dispositivi senza bisogno di adattatori. Acquistala subito a partire da soli 2,69 euro, invece di 6,69 euro.

Il prezzo varia a seconda della taglia scelta tra 512MB, 128GB o 256GB. Puoi scegliere anche tra 4 simpatici colori tra cui rosso (il più acquistato), blu, nero e argento. Se sei veloce, in questo momento hai anche la spedizione gratuita direttamente a casa tua. Sbrigati perché è un’offerta a tempo.

PenDrive 2 in 1 con USB-A e Type-C: l’universale a soli 2€

Con soli 2,69 euro ti aggiudichi una fantastica PenDrive 2 in 1. Da un lato è dotata di connettore USB-A perfetto per computer, laptop, videoproiettori, autoradio, televisori e altro. Dall’altro lato è dotata di connettore Type-C perfetto per smartphone (tra cui anche iPhone 15 ora), tablet, Mac, laptop e molto altro.

Puoi quindi dire addio a ulteriori acquisti per trasferire dati da un dispositivo all’altro. In pratica, puoi tranquillamente trasferire le tue foto dal telefono e caricarle sul tuo computer in un attimo. Grazie alla sua tecnologia USB 2.0 il trasferimento è molto veloce e sicuro.

Acquistala subito a partire da soli 2,69 euro, invece di 6,69 euro. Con TEMU, confermando l’ordine ora, hai la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato. Inoltre, selezionando Klarna come metodo di pagamento, puoi pagare tutti i tuoi ordini in 3 comode rate senza interessi, quindi a Tasso Zero. Raggiungendo un importo di almeno 30 euro, pagando con Klarna, ottieni un extra 3% di sconto. Tutto in base a disponibilità.