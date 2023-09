Pen Drive USB da 3€ su TEMU

TEMU continua a stupirci con offerte decisamente vantaggiose e interessanti. Indubbiamente è lo store più completo dove trovare di tutto è semplice e intuitivo. Se hai bisogno di uno storage facilmente portatile devi dare un’occhiata a questa super promozione. Acquista una Pen Drive USB a partire da soli 3,48 euro, invece di 7,29 euro. Con tecnologia ad alta velocità, è garantita alta velocità nel trasferimento dei dati.

La spedizione gratuita è inclusa e ti permette di ricevere a casa il tuo ordine senza costi aggiuntivi. A disposizione hai diverse capacità di storage: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB e 128GB. Inoltre, puoi anche scegliere tra due colorazioni molto eleganti e moderne: nero e grigio. La pratica fessura realizzata nella scocca permette di utilizzare questa chiavetta come portachiavi, così da averla sempre con sé per ogni emergenza o necessità.

Pen Drive USB: ottima qualità, prezzo ridottissimo

A un prezzo ridottissimo ti stanno aspettando le Pen Drive USB su TEMU. Un’offerta eccezionale per un prodotto di ottima qualità. Le dimensioni indicate per l’archiviazione digitale sono corrette e corrispondono a quanto dichiarato. La struttura è stata realizzata per proteggere il connettore USB-A durante il trasporto e mentre non è connesso a un dispositivo.

Plug & Play, non necessità di software o driver per l’utilizzo. Basta inserirla in una comunissima porta USB per metterla in funzione e accedere ai contenuti in essa caricati. Il guscio è in metallo così da essere ancora più resistente e in grado di dissipare il calore durante un utilizzo anche intensivo. Non perdere altro tempo. Acquistala ora a partire da 3,48 euro, invece di 7,29 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.