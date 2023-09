Pen Drive Samsung 64GB ULTRA VELOCE a soli 13€

Porta sempre con te i tuoi contenuti multimediali preferiti grazie alla Pen Drive Samsung MUF-64DA. Con la sua tecnologia all’avanguardia ottieni un dispositivo potente in grado di rendere disponibili file, immagini, video e musica su qualsiasi device dotato di porta USB-C. Attenzione però perché oggi la acquisti in offerta su Unieuro a soli 13,99 euro, invece di 19,99 euro. Scegliendo di ordinarla online hai due vantaggi.

Primo la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito in negozio. Secondo, raggiungendo un importo minimo in carrello di almeno 30 euro totali, puoi pagare in 3 rate a tasso zero. La prima rata al momento dell’ordine e le altre due nei mesi appena successivi. Questo semplicemente selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento. Segnaliamo anche che con Klarna puoi pagare l’intero importo a 30 giorni dall’acquisto.

Pen Drive Samsung: 64GB di velocità e sicurezza

Archivia i tuoi contenuti multimediali sulla Pen Drive Samsung! Hai fino a 64GB di spazio e una sicurezza totale. Infatti, le componentistiche premium di cui è dotata assicura il massimo della protezione ai tuoi dati contro urti, cadute, temperature estreme, campi magnetici e cortocircuiti. Grazie al connettore Type-C la colleghi anche a tablet e smartphone senza problemi. Compatibile anche con i Mac, questa chiavetta la utilizzi con tutto. Inoltre, essendo USB- 3.2 Gen 1 hai un trasferimento dati velocissimo.

