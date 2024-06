Pen Drive 2 in 1 USB-A e Type C fino a 128GB da soli 3€

Archiviazione mobile e sicura? Scegli la Pen Drive 2 in 1 USB-A e Type C. In offerta a prezzo speciale, l’acquisti a partire da soli 3€ circa su TEMU. Un’occasione pazzesca! La trovi in tre taglie: 4GB, 32GB e 128GB. Ma devi sbrigarti perché sta andando a ruba.

Ordinandola subito hai anche la spedizione gratuita inclusa nel prezzo. Un grande vantaggio che ti permette di ampliare lo spazio di archiviazione dei tuoi dispositivi in modo facile e veloce. Essendo Plug & Play non devi nemmeno installare driver o software per il funzionamento.

Pen Drive 2 in 1 USB-A e Type C: devi averla assolutamente

A partire da soli 3€ circa la Pen Drive 2 in 1 USB-A e Type C è un vero e proprio gioiellino. Acquistala adesso su TEMU. La sua tecnologia garantisce un trasferimento dati rapido e sicuro. In un attimo hai a tua disposizione tutti i contenuti multimediali che vuoi su tutti i tuoi device.

Oltre alla taglia puoi scegliere anche il tuo colore preferito tra tantissime varianti belle da vedere. Il pratico cappuccio protegge il connettore che rimane in vista durante il trasporto, mentre l’altro è protetto dalla scocca in metallo.

L’anello trasforma questa pen drive in un comodissimo portachiavi da avere sempre con te. Così tutto quello che ti serve è pronto a tua completa disposizione. Acquistala adesso a partire da soli 3€ circa.