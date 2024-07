Pen Drive 2 in 1 Lexar 64GB a soli 11€ con il Prime Day

Ultime ore di Prime Day per concludere i migliori affari. Uno degli strumenti più utili e che non deve mancare è la Pen Drive 2 in 1 Lexar da 64GB. Questo dispositivo furbo è compatibile con tutti i tuoi dispositivi e ti regala tutto lo storage che vuoi. Acquista la PenDrive Lexar oggi stesso a soli 11€, invece di 24,99€.

Un prezzo di favore che trovi solo su Amazon grazie alla tua iscrizione a Prime. Iscrizione che ti dà diritto alla consegna gratuita e veloce direttamente a casa tua di questo prodotto ordinato. Sbrigati perché la promozione potrebbe terminare a causa di un sold out delle scorte.

Pen Drive 2 in 1 Lexar 64GB: storage su tutti i tuoi dispositivi

Con la Pen Drive 2 in 1 Lexar in un attimo hai 64GB su tutti i tuoi dispositivi. Infatti, questa chiavetta è dotata di doppio connettore: 1 USB-C e 1 USB-A. Grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen 1 il trasferimento dei dati è velocissimo e sicuro. Acquistala adesso a soli 11€ su Amazon per il Prime Day.

Essendo Plug & Play ti basta collegarla al dispositivo per utilizzarla. Non servono driver o software, ma solo un attimo. Sfruttala su smartphone, computer, smart TV, proiettori, tablet, auto e molto altro ancora.

La scocca in metallo è super resistente e può essere portata ovunque senza preoccuparsi di urti e cadute. I tuoi dati sono al sicuro in questa chiavetta 2 in 1 Lexar da 64GB. Cosa stai aspettando? Acquistala subito a soli 11€, invece di 24,99€.