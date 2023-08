Pen Drive 128GB super veloce sotto i 10€ su Amazon

In questo momento, a un prezzo speciale, su Amazon puoi acquistare la Kingston DataTraveler Exodia M! Approfitta subito di questa incredibile occasione. Metti nel carrello la Pen Drive USB 128GB a soli 8,34 euro, invece di 15,99 euro. Si tratta di una promozione fantastica per questo storage da 128GB totalmente portatile. Grazie al suo cappuccio removibile, estrai il connettore che rimane sempre protetto durante il trasporto.

La consegna gratuita è inclusa nella promozione per tutti i clienti Prime. Inoltre, se ne acquisti 4 o più ottieni anche un extra sconto del 5% direttamente nel carrello. Cosa stai aspettando? Non perdere troppo tempo perché le scorte potrebbero esaurirsi da un momento all’altro. Assicurati la possibilità di portare sempre con te tutti i tuoi contenuti multimediali preferiti, pronti per essere utilizzati su qualsiasi dispositivo.

Pen Drive USB 128GB Kingston: il futuro dello storage è qui

Grazie alla Pen Drive USB Kingston DataTraveler Exodia M ha da subito 128GB pronti per essere utilizzati. Compatibile con tutti i dispositivi dotati di una porta USB-A, si attiva subito perché – essendo Plug & Play – non necessita di software o driver per l’installazione. Inoltre, la tecnologia USB 3.2 rende tutto ancora più veloce, riducendo notevolmente i tempi di trasferimento dati e di lettura.

Acquista la Kingston DataTraveler Exodia M 128GB a soli 8,34 euro, invece di 15,99 euro. Sappi che per visualizzare questo prezzo speciale devi essere abbonato a Prime. Quindi iscriviti subito per attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.