Pellet a peso d'oro: la macchina per farlo in casa arriva su Amazon

Il pellet, fondamentale fonte di alimentazione per stufe e caldaie, è arrivato a costare uno sproposito per ogni sacco. Chi lo utilizza si ritroverà, nella stagione più fredda, a spendere dai 30€ ai 50€ giornalieri per riscaldare, considerano un costo medio di 12/15€ per 15KG. Cifre fuori da ogni logica e sostenibilità economica, prezzi elevati in tutta la nazione, senza distinzione di zone.

Probabilmente è per questo motivo che su Amazon è sbarcata persino la macchina per produrlo in casa. Un investimento fino a ora nemmeno considerato dalla maggior parte degli utilizzatori di questa fonte di alimentazione. Eppure, qualcuno evidentemente adesso strizza l’occhio a questo tipo di investimento. Economico? Assolutamente no, ma potrebbe – visti i prezzi attuali del pellet – essere recuperato nel breve termine.

Ovviamente, è un macchinario che può essere utilizzato solo da chi ha giardini o terreni a disposizione. Ancora, serve il materiale di partenza, ovvero la segatura, per produrlo. Tuttavia, con questo prodotto è possibile produrre in autonomia l’ambito carburante. Fino a 60KG in una sola ora. Non consuma poco a livello energetico, ha un massimo assorbimento di 3KW/H. Tuttavia, anche in questo caso – dato proprio il prezzo del pellet – pur considerando i costi in bolletta, potrebbe ancora risultare conveniente.

Insomma, se possiedi una stufa o una caldaia a pellet e sei terrorrizzato ogni volta che occorre svuotare uno o più sacchi nella tramoggia, valuta la possibilità di prendere una macchina per produrlo in autonomia. Dati i prezzi del momento, potresti ammortizzarla in poco tempo. Costa circa 2400€ e la trovi su Amazon in questo momento.

