pCloud è l'offerta del momento: cloud senza abbonamento da 199 euro

Oggi, pCloud offre un’opportunità imperdibile con uno sconto del 65% sui suoi piani a vita da 500 GB e 2 TB di spazio cloud. Approfittare di questa offerta significa garantirsi un archivio digitale a prova di futuro senza ricorrere a canoni mensili ricorrenti.

I piani sono due: Premium 500 GB a 199 euro (invece di 299), un affare eccezionale per chi desidera uno spazio sufficiente per archiviare documenti importanti, foto e video senza preoccupazioni, e Premium Plus 2 TB a 399 euro invece di 599, l’opzione ideale per chi ha esigenze più avanzate, come archiviare grandi quantità di file multimediali ad alta risoluzione, creare backup completi e gestire progetti collaborativi in modo efficiente.

Cosa includono tutti i piani pCloud

Ecco le funzionalità avanzate di pCloud:

Condividi link e richieste di file , invita gli utenti nelle cartelle condivise, ottieni statistiche dettagliate per i tuoi link e personalizza il tuo branding per una collaborazione senza soluzione di continuità

, invita gli utenti nelle cartelle condivise, ottieni statistiche dettagliate per i tuoi link e personalizza il tuo branding per una collaborazione senza soluzione di continuità Protezione TLS/SSL , crittografia 256-bit AES per tutti i file, 5 copie di file su server differenti e un’opzione per un grado extra di crittografia garantiscono la massima sicurezza dei tuoi dati sensibili

, crittografia 256-bit AES per tutti i file, 5 copie di file su server differenti e un’opzione per un grado extra di crittografia garantiscono la massima sicurezza dei tuoi dati sensibili Caricamento automatico del rullino fotografico, estensione HDD attraverso pCloud Drive, accesso selettivo offline e sincronizzazione automatica su dispositivi multipli per un’esperienza senza interruzioni

del rullino fotografico, estensione HDD attraverso pCloud Drive, accesso selettivo offline e sincronizzazione automatica su dispositivi multipli per un’esperienza senza interruzioni Video player e audio player incorporati, streaming video senza intoppi, dimensione e velocità dei file illimitate

incorporati, streaming video senza intoppi, dimensione e velocità dei file illimitate Versioni file, recupero dati, caricamento remoto, anteprima documento online, ricarica dell’account e backup da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive, Google Photos

Con pCloud i pagamenti sono criptati con un grado di sicurezza 256-bit SSL e ottieni garanzia soddisfatti o rimborsati di 10 giorni. Se desideri uno spazio cloud affidabile, sicuro e adatto a ogni esigenza, approfitta del 65% di sconto sui piani a vita da 500 GB e 2 TB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.