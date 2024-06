PC per lavorare e studiare? Questo chromebook di HP in SUPER OFFERTA (-32%)

Un PC portatile che ti sia di grande supporto per lavorare e studiare, specie se sei sempre in movimento? Approfitta dello sconto Amazon attivo su questo chromebook di HP che puoi acquistare a soli 209,99 euro invece di 309,44, il prezzo mediano al quale viene solitamente venduto.

Il chromebook di HP, come ogni altro esponente di questa particolare categoria, è dotato del sistema operativo ChromeOS sviluppato da Google. È un sistema operativo quasi interamente basato sul cloud e che si aggiorna automaticamente per darti ottimizzazioni costanti e nuove funzionalità di sicurezza per non perdere prestazioni.

La scheda tecnica di per sé include un processore Intel Celeron N4120 a basso consumo energetico, affiancato da 4GB di RAM DDR4 e una unità eMMC da 64GB: una combinazione che assicura avvii istantanei e una gestione rapida dei dati.

Il display ha una diagonale da 14 pollici con risoluzione Full HD ed è formato da un pannello IPS con tecnologia Micro-Edge per darti ampi angoli di visione, mentre la finitura antiriflesso è perfetta per utilizzarlo anche all’aperto.

La tastiera di formato Full Size garantisce una digitazione confortevole e una produttività elevata. La batteria, invece, ha una autonomia garantita fino a 12 ore e 30 minuti, rendendo questo laptop ideale per lavorare in mobilità: inoltre, si ricarica al 50% in soli 30 minuti.

Approfitta dello sconto Amazon e acquistalo a soli 209,99 euro invece di 309,44.