Ora puoi pagare con PayPal direttamente dall'app IO

Finalmente ora tutti i cittadini hanno la possibilità di utilizzare PayPal direttamente sull'app IO. Il più importante servizio di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite internet è ora entrato a pieno nella vita di tutti. Grazie a questa nuova possibilità si potranno effettuare pagamenti rapidi verso la Pubblica Amministrazione in modo facile, veloce e, soprattutto, sicuro. Scopriamo insieme questa interessante novità e come è possibile sfruttarla al meglio.

PayPal entra nell'app IO

È ufficiale, PayPal può essere scelta come forma di pagamento per i versamenti dovuti alla Pubblica Amministrazione direttamente da IO. Questa nuova funzionalità, introdotta ieri sull'app mobile gratuita realizzata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale in collaborazione con PagoPA, è un passo in avanti per la digitalizzazione.

Grazie alla partnership con Pay Tripper, il sistema di pagamento di Enel, PayPal è stato integrato sulla piattaforma PagoPa diventando così un metodo di pagamento dell'app IO. Così si possono pagare le tasse universitarie, il bollo auto, la tassa per la raccolta dei rifiuti, i contributi pensionistici INPS, le spese per la mensa scolastica e molti altri servizi pubblici integrati.

Maria Teresa Minotti, Menaging Director di PayPal Italia, si è detta molto soddisfatta di questo traguardo importante, ulteriore tassello che punta a digitalizzare l'Italia e, soprattutto, gli italiani:

Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione con PayTipper e PagoPA S.p.A.; gli ultimi due anni hanno portato un enorme cambiamento per gli italiani, i quali hanno adottato strumenti digitali non solo per gli acquisti online, ma anche per i pagamenti più comuni come le bollette ed altri servizi pubblici. Attraverso la disponibilità di PayPal sull’app IO, contribuiremo ad accelerare la strada verso la digitalizzazione e a rendere più semplici, veloci e sicuri i pagamenti più comuni.

Come utilizzare PayPal sull'app IO

Vediamo ora come utilizzare PayPal direttamente sull'app IO per effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. Ecco tutti i passaggi, semplici e immediati, che vi permetteranno di sfruttare al meglio questa nuova funzionalità:

per prima cosa scarica l'app IO sul tuo dispositivo mobile. È disponibile sia per Android che per iOS; successivamente registrati e accedi all'app tramite SPID o CIE; poi aggiungi PayPal come metodo di pagamento preferito attraverso la sezione Portafoglio dell'app IO; infine, completa tutti i passaggi di autenticazione confermando l'identità; in soli due click conferma la transazione attraverso il tuo nuovo metodo di pagamento integrato.

Questa nuova opzione rende ancora più completa l'applicazione IO nella quale non solo troveremo tutte le informazioni personali tra cui Green Pass e altro, ma dalla quale potremo anche effettuare pagamenti sicuri con PayPal. Qui sotto vi riportiamo il video tutorial che spiega come effettuare i pagamenti con questo nuovo metodo in modo facile, veloce e sicuro direttamente sull'app IO.