PayPal: da oggi potete pagare in comode rate a interessi zero

Il mondo dei pagamenti in digitale, grazie a sempre nuove funzionalità regolarmente introdotte, sta facendo passi da gigante. Tutti ricorderanno quando alcune banche famose avevano introdotto Pago Flex, l'opportunità di dilazionare un pagamento effettuato con carta di credito. Anche PayPal, senza far troppa pubblicità, ha aggiunto questa fantastica novità, ma al contrario di alcune banche, senza interessi. Infatti da oggi, con il suo sistema di pagamento, potrete pagare in comode rate a tasso zero. Scopriamo insieme come fare.

PayPal ha introdotto la funzione per rateizzare i pagamenti

PayPal è un servizio di pagamento digitale e di trasferimento di denaro che in Italia offre ai propri clienti servizi finanziari operando alla pari di un istituto di credito. La grande opportunità che ora è disponibile a tutti gli utenti che hanno un conto attivo è la possibilità di effettuare un pagamento, che sia un acquisto o quant'altro, rateizzandolo senza dover corrispondere alcun interesse.

Questa funzione si chiama PayPal Paga in 3 Rate e offre l'interessante opportunità di versare l'importo da pagare in tre comode rate a interessi zero. Come funziona questo nuovo sistema? In pratica, una volta eseguito l'accesso per procedere al versamento dell'importo, oltre a carta di debito e conto corrente, visualizzerete come modalità di pagamento anche la nuova funzione offerta. Selezionandola il sistema vi calcolerà automaticamente l'importo delle rate diluite nei due mesi successivi perché la prima sarà saldata al momento dell'acquisto.

Visto il periodo, potrebbe rivelarsi davvero utile per dilazionare gli acquisti effettuati in occasione del Black Friday senza dover rinunciare alle tantissime offerte presenti online. Ecco come viene descritto dall'azienda il nuovo servizio di finanziamento chiamato “Paga in 3 Rate”:

“Paga in 3 rate è un finanziamento in base alla quale l'utente può pagare in tre rate senza interessi gli acquisti idonei (da 30 EUR a 2.000 EUR) effettuati utilizzando il proprio conto PayPal. Al momento dell'acquisto viene effettuato un pagamento iniziale a cui fanno seguito rate mensili distribuite su due (2) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Il pagamento viene effettuato tramite una carta di debito o credito valida o un conto corrente bancario confermato collegato al conto PayPal come metodo di pagamento“

Puntualità nei pagamenti

Altro aspetto importante da non sottovalutare è la puntualità che PayPal richiede al cliente che si serve di questa nuova funzionalità. Il sistema di riscossione è molto rigido e non prevede errori pena la segnalazione alla centrale dei rischi. A conferma di ciò un estratto pubblicato dalla società nelle condizioni generali del nuovo servizio:

“Paga in 3 rate è un finanziamento. Un finanziamento è un impegno vincolante e deve essere rimborsato. Nel caso in cui l'utente non effettui un rimborso, ciò potrebbe avere gravi conseguenze per lo stesso, ivi incluse a titolo esemplificativo difficoltà nell’ottenere altri finanziamenti anche con creditori terzi, effetti sulla propria reputazione creditizia e potenziali azioni legali nei propri confronti finalizzate a recuperare il credito“.