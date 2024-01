PAYBACK American Express: accumula punti più velocemente, anche online

Scegliere la carta di credito giusta è cruciale per garantirsi vantaggi concreti e sicurezza. PAYBACK di American Express rende l’esperienza di shopping ancora più conveniente: avrai infatti l’opportunità di accumulare punti PAYBACK (che potrai successivamente convertire in premi e vantaggi) su ogni acquisto, e non solo presso i partner del programma. PAYBACK American Express è una carta a opzione rateale, con TAN 12%, TAEG 14,31% e quota annuale azzerata.

Convenienza PAYBACK, sicurezza American Express

Come anticipato, la raccolta punti cresce ancora più velocemente con la carta di credito PAYBACK: accumulerai 1 punto ogni 2 euro di spesa su tutti i tuoi acquisti, che raddoppiano quando acquisti presso i partner del programma grazie al codice a barre e al numero di carta fedeltà che si trovano sul retro. Tra i partner, oltre 350 sono online (Amazon, eBay, Booking.com, tanto per citarne alcuni).

Oltre alla convenienza, la Carta offre servizi online e mobile per il controllo dell’estratto conto e un’innovativa modalità di pagamento tramite Apple Pay per acquisti veloci e sicuri. Avrai accesso anche alla protezione d’acquisto che tutela per 90 giorni gli acquisti fatti con carta in caso di furto o danneggiamento del bene e la protezione in caso di uso illecito da parte di terzi.

Per ottenere la Carta di Credito PAYBACK American Express, è necessario essere maggiorenni, iscritti al programma PAYBACK, residenti in Italia o con un indirizzo di corrispondenza italiano, e possedere un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro. La procedura di richiesta online è semplice e veloce, con la possibilità di inviare tutti i documenti necessari tramite firma digitale direttamente dal tuo smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.