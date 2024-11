Pasta in casa PERFETTA con la macchina Philips in super offerta su Amazon (-48%)

Vuoi fare un fantastico regalo di Natale oppure regalarti tu stesso qualcosa di magnifico? Puoi approfittare di questa super offerta su Amazon che ti permette di acquistare la macchina per la pasta Philips a soli 149,99 euro invece di 289,99. Uno sconto eccezionale per preparare una pasta in casa buonissima.

Macchina per la pasta Philips: prepari 8 diversi tipi di pasta

Questa macchina per la pasta combina tecnologie avanzate e praticità: funziona in modo completamente automatico aiutandoti a preparare una deliziosa pasta fresca senza sforzi.

Con la tecnologia ProExtrude avrai risultati eccezionali: il suo potente motore, la pala di miscelazione robusta e il pannello frontale in metallo creano una pasta dalla finitura liscia, indipendentemente dal formato scelto. E con la camera di miscelazione ottimizzata e la barra in metallo avrai un impasto uniforme e preciso.

La macchina è dotata anche di una apposita bilancia integrata che pesa automaticamente la farina e ti guida nella giusta quantità di liquido da aggiungere. Le otto trafile incluse ti aiuteranno a preparare spaghetti, penne, fettuccine, lasagne, tagliatelle, pappardelle, capelli d’angelo e spaghetti spessi.

Dalla finitura nera elegante, tutte le parti sono facilmente lavabili, anche in lavastoviglie, così da rendere semplice anche la manutenzione. Il regalo di Natale perfetto per gli appassionati di cucina: acquista la macchina per la pasta Philips a soli 149,99 euro invece di 289,99.