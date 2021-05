Uno sconto “nascosto” disponibile su Amazon in queste ore consente di sperimentare le proprie qualità in cucina in modo insospettabile. Hai mai pensato di preparare la pasta in casa scegliendo in autonomia tanto gli ingredienti dell'impasto, quanto il taglio della pasta? Spaghetti, fettuccine, maccheroni, penne, rigatoni, lasagne, ravioli, cannelloni, maltagliati, pizzoccheri, farfalle: tutto con un semplice strumento, disponibile oggi in assoluto al miglior prezzo di sempre. Cliccare per credere.

Si tratta del Philips Avance Collection Pasta Maker, un estrusore per pasta che permette di preparare vari tipi di pasta con poche semplici operazioni. Non solo è facile da usare e da pulire, ma consente di inventarsi il pasto sul momento, lasciando addirittura facoltà di scelta ai propri ospiti.

Il prezzo speciale di queste ore è il frutto di due sconti contemporanei che si sommano: il prezzo scende dapprima da 240,99 euro a 154 euro grazie ad un taglio del 36%, ma il prezzo scende ulteriormente di 40 euro grazie ad una offerta che riguarda il solo mondo Philips. Il risultato è che con 110 euro è possibile far proprio un estrusore da 240,99 euro. Tutto il resto è farina, uova e fantasia.

Il risultato? Ottimo! Assaggiare per credere… e noi abbiamo già assaggiato.

