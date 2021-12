Passa a Vodafone, smartphone in regalo per te!

Passa a Vodafone e ricevi uno smartphone in regalo!

Ebbene sì! Grazie a quest’iniziativa è possibile richiedere la portabilità del proprio numero e ricevere un device in omaggio.

Mettetevi comodi e scoprite insieme a noi come funziona il tutto!

Passa a Vodafone: ecco come avere lo smartphone GRATIS!

Le tariffe valide con la possibilità di ricevere uno smartphone in regalo sono ben tre e variano a seconda delle proprie esigenze.

Il prezzo di partenza è pari a 14,99 euro mensili, fino ad un massimo di 19,99 euro. Le promozioni disponibili per tutti i clienti in portabilità di qualsiasi target fanno parte della gamma RED.

La prima, denominata RED Pro, offre a scelta uno tra i seguenti device come lo Xiaomi Redmi 9T, il realme 8 5G oppure il Samsung Galaxy A03s.

Nello specifico, questa tariffa gode di 50 Giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti sia in Italia che in Europa ed SMS senza limiti a soli 14,99 euro ogni mese.

Oltre a quest’offerta, è possibile aderire all’iniziativa natalizia anche con la RED Max. Tale tariffa offre 100 Giga di dati in 5G, minuti e messaggi illimitati verso tutti e minuti senza limiti verso numeri europei. Il tutto a 19,99€ mensili. Con la versione Max sono inclusi lo Xiaomi 11 Lite 5G NE, il Galaxy A32 5G o anche l’A94 5G di OPPO.

La terza promo è attivabile solo per i clienti Under 30 e prende il nome di Shake it easy. Questa tariffa generazionale dispone di 100 Giga di traffico internet in 5G, Giga Illimitati sulle app Social, Chat, Musica e per 3 mesi sui servizi Meeting. Oltre a questo bundle sono inclusi per 6 mesi i servizi Vodafone Power Gaming e Game Now. Tutto questo a soli 14,99 euro mensili.

In questo caso, i dispositivi inclusi sono gli stessi della RED Pro.

Costi ed altro

Lo smartphone in regalo con l’iniziativa Passa a Vodafone non prevede alcuna rata mensile ma bensì un anticipo di 9,99 euro. Inoltre, è previsto un impegno contrattuale minimo di 24 mesi.