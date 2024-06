Parkside BATTUTA da Amazon: trapano avvitatore ricaricabile a 22,29€

Nemmeno le ottime offerte Parkside riescono a tenere a bada le promo Amazon! Questo ottimo trapano avvitatore da 12V è la scelta perfetta per hobbisti e professionisti. Dotato di una potente coppia di 20Nm e una velocità massima di 24.000 giri/min, questo trapano combinato ti permette di forare con facilità una vasta gamma di materiali come legno, plastica e persino pareti in muratura. Grazie alle sue 21+1 impostazioni di coppia, potrai scegliere la giusta potenza per avvitare o rimuovere le viti senza rischiare di danneggiarle o i tuoi lavori.

Approfitta ora di questa occasione e porta a casa un eccezionale utensile ricaricabile, super accessoriato, a prezzo piccolissimo. Completa ora il tuo ordine per averlo a 22,29€ appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.

Progettato pensando al comfort dell’utilizzatore. Il suo peso di soli 1,36kg lo rende estremamente maneggevole, mentre l’impugnatura gommata antiscivolo consente una presa sicura e confortevole anche durante sessioni di lavoro prolungate. Inoltre, la presenza di una luce LED integrata garantisce una visibilità ottimale anche in ambienti bui o ristretti.

Alimentato da una batteria agli ioni di litio da 1,3Ah rimovibile e ricaricabile, ti offre una durata della batteria affidabile per i tuoi progetti. Il caricabatterie rapido incluso nel set ti permetterà di ricaricare velocemente la batteria, così da tornare subito operativo. E grazie alla funzione di inversione di marcia, potrai passare con facilità dalla foratura all’avvitamento.

Il kit include tutto il necessario per affrontare una vasta gamma di impieghi: oltre al trapano, troverai 3 punte per legno, 3 punte per muratura, un asta flessibile, una prolunga, un set di punte per cacciavite e persino un adattatore per l’ancoraggio delle viti. Grazie a questa dotazione completa, potrai eseguire lavori di bricolage, assemblaggio di mobili, riparazioni domestiche e molto altro ancora.

Approfitta ora di questa assurda occasione Amazon a tempo limitato e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Te lo accaparri a 22€ circa appena e le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime.