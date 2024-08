Parasole per auto a forma di ombrello: GENIALE ed ECONOMICO (9,90€)

Ormai parcheggiare la macchina al sole è diventata una cosa improponibile. Lasciarla anche solo una mezz’ora sotto i raggi del sole cocente fa diventare l’interno una fornace ardente. Oggi però puoi risolvere con una piccolissima spesa. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello questo parasole per auto a soli 9,90 euro, invece che 12 euro.

Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo sconto del 18% è da prendere senza nemmeno pensarci un secondo di più. Non solo avrai la protezione dai raggi solari per il tuo lunotto dell’auto ma è un gadget veramente geniale per applicazione e trasporto.

Parasole per auto: genialata a pochissimo

La particolarità di questo parasole per auto è la sua forma a ombrello e quindi ti permette di piegarlo facilmente e riporlo nella sua pratica custodia. Così non dovrai ingombrare il lunotto posteriore della macchina e nemmeno fare tante manovre per applicarlo sul parabrezza. Lo apri facilmente proprio come se fosse un ombrello e lo posizioni in un attimo.

Lo puoi mettere nella sua pratica custodia e dello puoi portare dove vuoi proprio come se fosse un ombrello. È testato per resistere a temperature fino a 70 °C, è compatto, leggero e copre l’intero lunotto anteriore della macchina. A questa cifra è davvero un ottimo acquisto.

Non aspettare che l’offerta scada o che le unità disponibili spariscono. Sono moltissimi quelli che lo stanno osservando per cui devi essere rapido. Vai ora su eBay e acquista il tuo parasole per auto a soli 9,90 euro, invece che 12 euro. Ordinalo ora per riceverlo a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.