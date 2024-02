Pannello radiante infrarossi a 69€: scalda TANTISSIMO, consuma POCO (Amazon)

La stufa è ormai un concetto superato, se paragonato al pannello radiante infrarossi. Un dispositivo molto particolare, che funziona senza alcuna ventola e risulta quindi molto silenzioso. Non è certamente l’unico vantaggio di questo prodotto, che è in grado di scaldare parecchio, con un consumo energetico decisamente contenuto. Infatti, la sua particolare tecnologia permette al calore di muoversi proprio tramite infrarossi andando a propagarsi quando “colpisce” oggetti e persone.

Questo ti permette di provare un piacevole tepore, diffuso in modo uniforme e non come verrebbe normalmente con una stufa. Infatti, non essendoci una ventola che spinge l’aria calda in una sola direzione, il calore all’interno della stanza sarà uniforme. Un prodotto che ormai spopola, ma che normalmente viene venduto a un prezzo piùelevato. In promozione su Amazon, questo ottimo modello ultra slim puoi prenderlo a 69€ circa soltanto con spedizione gratuita. Fai in fretta però: si tratta di un’offerta a tempo limitato.

Una stufa assorbe mediamente fino a 2000W, per essere considerata di buon livello. Questo prodotto, ha un assorbimento di picco di appena 425W. Già solo leggendo i dati, è impossibile non notare la convenienza sotto il punto di vista energetico. Naturalmente, questo non si traduce in minori prestazioni: a cambiare proprio la tecnologia di funzionamento.

Viaggiando tramite infrarossi, come anticipato, il calore arriva direttamente a cose e persone e non viene disperso in utilmente nell’ambiente. Proprio da qui deriva la costante sensazione di tepore, disponibile sin da pochi minuti dopo aver acceso il prodotto.

Super sottile e compatto nelle dimensioni, il modello in promozione su Amazon vanta addirittura una superficie che puoi decidere di pitturare in base ai tuoi gusti, così da adattarla la perfezione al tuo arredamento. Naturalmente, puoi anche lasciarla così com’è. Completa adesso il tuo ordine per avere il pannello radiante infrarossi a 69,99€ appena. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, ma bisogna essere veloci: la disponibilità residua è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.