Pagare con Bancomat Pay anche su Amazon: ora è possibile grazie a Nexi

Su Amazon.it sarà possibile pagare i propri acquisti anche tramite Bancomat Pay. La novità è frutto di una partnership tra Amazon Italia e Nexi, la PayTech leader in Europa, che ha messo la propria piattaforma tecnologica a disposizione del portale italiano del noto e-commerce.

Un metodo di pagamento sicuro e comodo in più

Questo accordo, a cui ha contribuito anche Intesa Sanpaolo in qualità di partner tecnologico, permetterà ad Amazon Italia di ampliare ulteriormente la scelta per i propri clienti, introducendo un nuovo metodo di pagamento comodo, semplice e sicuro al momento del checkout.

La partnership, inoltre, consentirà a Nexi di muovere un altro passo nella diffusione dei pagamenti digitali in Italia. “L’accordo con Amazon testimonia, ancora una volta, come la scala internazionale e la forte presenza locale di Nexi la rendano la scelta ideale per player globali che hanno la necessità di avere partner con un solido posizionamento nei mercati locali” è il commento di Filippo Signoretti, Merchant Solutions Director di Nexi Italia.

“La nostra tecnologia best in class e le nostre competenze specialistiche – conclude Signoretti – ci consentono di collaborare con successo con i più importanti player internazionali in tutti i Paesi Europei in cui operiamo, mettendo a loro disposizione i migliori servizi e le migliori soluzioni di pagamento digitale”.

Come attivare Bancomat Pay?

Come si legge nella pagina di supporto di Amazon.it, per utilizzare il nuovo metodo di pagamento è necessario scaricare l’app Bancomat Pay e seguire la procedura di attivazione, collegando il proprio conto bancario. Una volta configurato, sarà sufficiente impostare Bancomat Pay come metodo di pagamento nel proprio portafoglio Amazon, oppure sceglierlo durante il checkout, inserendo il numero di telefono che è stato associato al servizio. Completato l’acquisto, l’utente riceverà una notifica per approvare il pagamento tramite l’app Bancomat Pay e finalizzare così la transazione.

È possibile utilizzare Bancomat Pay anche per sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime, ma la piattaforma fa presente che alcune banche partecipanti potrebbero applicare delle restrizioni. Il nuovo metodo di pagamento non può essere tuttavia utilizzato per gli ordini 1-Click, digitali e in abbonamento.