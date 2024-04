Paga la Scrivania Elettrica ideale per Lavorare in Piedi 189€ grazie all'OFFERTA!

Quando sei al PC o studi tendi a prendere una postura sbagliata? Con quest’offerta targata Amazon risolverai il problema una volta per tutte. Sì, perché la protagonista dello sconto del 17% è una scrivania regolabile in altezza, più nello specifico il modello di Devoko, caratterizzato da dimensioni di 140 x 80cm! Il suo prezzo originario di 229,99€ è solo un brutto ricordo dato che la pagherai appena 189,99€!

Tutte le caratteristiche della scrivania motorizzata

Dotata di caratteristiche innovative e funzionalità avanzate, questa scrivania è progettata per favorire una postura sana. Una delle principali caratteristiche è il suo controller USB A e C integrato, che consente di ricaricare comodamente e velocemente dispositivi come smartphone, tablet e laptop direttamente dalla scrivania, eliminando la necessità di prese multiple o adattatori. Inoltre, il vassoio per la gestione dei cavi contribuisce a mantenere l’area di lavoro ordinata e priva di ingombri.

Il suo motore è silenzioso, potente e ti permetterà di regolare l’altezza del piano con un semplice tocco. Inoltre, il sistema anti-collisione garantisce la massima sicurezza, evitando urti accidentali con persone o oggetti grazie ai sensori sensibili che rilevano la presenza di ostacoli e bloccano il movimento della scrivania.

La scrivania Devoko è dotata anche di un resistente piano d’appoggio in MDF da 15 mm, che garantisce una lunga durata, una resistenza ai graffi, alle macchie e all’usura nel tempo. Con una superficie di lavoro ampia di 140 x 80 cm, questa scrivania offre spazio sufficiente per computer, monitor, documenti, libri e altri oggetti, permettendoti di lavorare comodamente e svolgere tutte le tue attività.

Cambia le tue abitudini e migliora il tuo comfort definitivamente con la scrivania motorizzata Devoko a soli 189,99€!