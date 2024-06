Pacco da 3 cavi USB-C (fino a 60) in offerta ad un prezzo super conveniente

Oggi Amazon propone un bundle con ben tre cavi USB-C to USB-C del brand Nimaso ad un prezzo semplicemente imbattibile. Tre misure diverse per tutte le esigenze e una potenza sufficiente per raggiungere la ricarica rapida della stragrande maggioranza dei telefoni. Grazie al coupon sconto del 15%, oggi questo pacco da tre è tuo ad appena 11,55€. Davvero impossibile fare di meglio.

a confezione contiene tre cavi di lunghezze diverse (0.3M, 1M, 2M), che offrono flessibilità per vari utilizzi, come la ricarica di dispositivi a casa, in ufficio o in auto. Questi cavi supportano una potenza di ricarica massima di 60W (20V/3A), permettendo di caricare rapidamente smartphone, laptop e tablet compatibili con il protocollo Power Delivery.

Sì, ovviamente hanno anche la funzione di trasferimento dati e non solo quella di ricarica: supportano una velocità massima di 480 Mbps, che è sufficiente per trasferire rapidamente una grande quantità di file, anche molto pesanti.

Realizzati con un rivestimento in nylon intrecciato e con connettori in alluminio di alta qualità, i cavi sono progettati per durare a lungo. Sono stati sottoposti a test di flessibilità e di inserimento fino a 10.000 volte, dimostrando una notevole resistenza all’usura e una protezione contro i danni meccanici.

La compatibilità dei cavi NIMASO è ampia, coprendo una vasta gamma di dispositivi USB-C, tra cui MacBook, MacBook Air, iPad Pro, iPad Air 4, Dell XPS, Samsung Galaxy S21, S20, S10, Huawei P30, Mate 20, Google Pixel, Nexus, Nintendo Switch e molti altri. Nota bene: con gli smartphone si comportano egregiamente, mentre con i laptop probabilmente bisognerà fare qualche compromesso. Con una velocità da 60W, potrai comunque ricaricare la batteria degli Apple MacBook e dei laptop Asus, per citare due brand, ma ci impiegherà un po’ più del normale.

Non farti assolutamente scappare questa offerta: acquista subito questo fantastico bundle da tre cavi USB-C ad un prezzo imbattibile. Rimane ancora pochissimo tempo per poter sfruttare il coupon!