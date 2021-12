Pac-Man multiplayer sta arrivando su Facebook Gaming

Un gioco multiplayer Pac-Man sta arrivando all'interno della piattaforma di Facebook Gaming. Vediamo come funziona il nuovo (vecchio?) titolo che approderà sul social network iù famoso di sempre.

Pac-Man Community: pensato per essere social

Pac-Man Community è una nuova versione incentrata sul multiplayer del classico gioco arcade a cui potrete giocare direttamente su Facebook.

L'attrazione principale di Pac-Man Community è la possibilità di giocare a Pac-Man in modalità cooperativa con un massimo di altre tre persone.

I giocatori dovranno lavorare insieme per cercare di sopravvivere ai fastidiosi fantasmi, ma si sfideranno anche per ottenere il punteggio più alto. Potrete creare stanze per giocare con i vostri amici e gli streamer di Facebook Gaming potranno invitare gli spettatori a partecipare al loro gioco con la funzione P”lay with Streamer” dell'azienda.

Tuttavia, non lavorerete solo attraverso il familiare labirinto di Pac-Man. Si potranno creare i propri livelli, il che potrebbe portare ad alcune delizie o subdoli trucchi in stile Mario Maker una volta che le persone avranno messo le mani sugli strumenti per la creazione di livelli.

Pac-Man Community presenta anche il primo di quelli che Facebook chiama Facebook Interactives con la sua modalità “Guarda“, che verrà lanciata in versione beta. In modalità “Watch”, i labirinti 2D vengono convertiti in una vista 3D isometrica e gli spettatori potranno potenziare Pac-Man o i fantasmini. Le mappe create dall'utente possono apparire anche in modalità Watch, il che significa che si potrebbero creare alcuni test interessanti per i personaggi guidati dall'intelligenza artificiale.

Se siete interessato a provare Pac-Man Community, sappiate che disponibile gratuitamente a partire da lunedì prossime sulle versioni desktop e mobile dell'app di Meta. Sarà un'esclusiva di Facebook.

Il gioco, sviluppato da Genvid, un'azienda specializzata in esperienze live streaming interattive, potrebbe essere un segnale di come Meta voglia espandere le offerte di gioco di Facebook per consentire agli streamer di giocare direttamente con il proprio pubblico.

La Community di Pac-Man sembra simile a Pac-Man Live Studio, un gioco multiplayer con un editor di livelli progettato per essere giocato su Twitch, di proprietà di Amazon, ma che non è ancora stato rilasciato nonostante sia stato annunciato a maggio del 2020.

“Pac-Man Community è un nuovissimo gioco istantaneo su Facebook di Bandai Namco Entertainment e Genvid che sarà disponibile a dicembre“, ha affermato un portavoce di Bandai Namco in una nota. “Non abbiamo notizie specifiche da condividere su Pac-Man Live Studio oggi, ma comunicheremo aggiornamenti e ulteriori notizie in futuro.“