OnePlus Nord 2 x PAC-MAN: i millennials lo ameranno

OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition è qui ed ecco come appare. L'effetto nostalgia nel cuore dei millennials e con ha familiarità con i giochi arcade degli anni '80 e '90 è assicurato.

OnePlus Nord 2 x PAC-MAN: ecco come sarà

Scontato dire che il telefono gode delle medesime specifiche teniche del Nord 2 5G standard; l'interno è rimasto lo stesso, ma ad essere diversa è la skin esterna a tema PAC-MAN. Questo è completato da un'esperienza telefonica personalizzata per gli utenti completa di giochi divertenti, sfide e contenuti esclusivi.

La parte posteriore del prodotto è dotata di una cover a doppia pellicola che è stata considerata da OnePlus come “caratteristica dell'estetica del design di entrambi i marchi“. Il secondo brand in questione è BANDAI NAMCO, la società proprietaria del brand e del copyright di PAC-MAN, ed è con questo che la società ha collaborato per creare la variante PAC-MAN Edition per il Nord 2.

Di conseguenza, il retro del telefono viene fornito con gli iconici PAC-DOTS del gioco e lo stesso PAC-MAN. La pellicola esterna supera la pellicola interna che presenta un design fosforescente lucido che si illumina al buio per rivelare un labirinto al neon.

Anche il cursore per l'audio è stato modificato; ora gode dello stesso colore blu scuro dei fantasmi TURN-TO-BLUE di PAC-MAN che appaiono quando il giocatore mangia un POWER PELLET.

Ma a cosa serve un device in edizione limitata se non viene fornito con alcune chicche separate? Ecco perché il telefono viene fornito con un supporto fai-da-te avente un design unico “gioco”.

Tuttavia, non sono solo i bit tangibili che sono stati cambiati. La OxygenOS ha anche ottenuto un restyling retrò, abbinato a icone dall'aspetto pixelato ispirate ai giochi a 8 bit.

Sono stati modificati anche vari elementi dell'interfaccia utente. Prendiamo in esame l'indicatore dello scanner di impronte digitali sotto il display, ad esempio, che è stato modificato per mostrare PAC-MAN bloccato in un labirinto. Il divertimento non finisce qui però. OnePlus ha inserito diversi Easter Egg in tutto il software.

L'edizione speciale in questione sarà disponibile in una singola variante da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il telefono è dotato di un display AMOLED FHD + da 90 Hz, processore Dimensity 1200, batteria da 4500 mAh 65 W e fotocamera principale da 50 MP, proprio come la sua variante vanilla.

Sarà in vendita tramite il OnePlus Experience Stores e sul sito della compagnia.