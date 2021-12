Tutti pazzi per Huawei P50 Pocket: preordini da RECORD

Il produttore cinese Huawei sta attualmente lottando per la sopravvivenza nel mercato degli smartphone. Dal quando sono arrivati i primi ban e le prime sanzioni da parte degli Stati Uniti, il suo business degli smartphone non ha funzionato a pieno regime. L'azienda non può utilizzare Google Mobile Services, quindi la sua attività di vendita al di fuori della Cina è in calo. Inoltre, i suoi chip 5G Kirin non possono essere prodotti da aziende che utilizzano componenti americane. Ciò significa che non può rilasciare smartphone 5G. Tuttavia, sta ancora andando avanti e non intende arrendersi. Ieri l'azienda ha rilasciato il suo ultimo device pieghevole, il P50 Pocket.

Huawei P50 Pocket: 1 milione di preordini in meno di 24 ore

Poche ore fa, la società ha ufficialmente aperto i preordini per questo dispositivo che viene venduto per 8988 yuan ($ 1.410). Secondo quanto riportato, al momento dell'uscita di questa notizia in Cina, il numero delle prenotazioni per il suddetto foldable sulla piattaforma JD ha superato la quota di 120.000 unità.

Inoltre, il numero di prenotazioni per questo dispositivo su Tmall supera le 90.000. Su Huawei Mall il numero supera i 970.000 preordini. Oltre 1 milione di persone ha scelto di comprare questo dispositivo dopo il debutto.

L'ammiraglia utilizza una nuova generazione di cerniere a goccia d'acqua, che presenta un effetto visivo quasi senza soluzione di continuità dopo la piegatura. Con questo design, il corpo dello smartphone è molto sottile. Lo spessore è di 7,2 mm quando è aperto e solo 15,2 mm dopo la piega. Questo fa sì che lo smartphone sia più forte e affidabile.

Inoltre, il P50 Pocket è disponibile in due opzioni di colore: nero ossidiana e bianco diamante cristallo. Questo smartphone utilizza il primo processo di microscultura tridimensionale a doppia faccia del settore. L'esclusiva superficie in nero ossidiana fa brillare il retro del telefono come uno specchio. All'interno troviamo uno schermo intero da 6,9 pollici e il processore di punta Qualcomm Snapdragon 888. Sotto il cofano, ha una batteria da 4000 mAh che supporta una ricarica rapida da 40 W.