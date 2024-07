Oukitel lancia tre nuovi dispositivi con chip Mediatek Dimensity

Di recente, Oukitel ha introdotto i chipset Dimensity 5G di MediaTek nei nuovi modelli C50, WP39 e WP50 delle sue serie C e WP. Questi modelli, offerti a prezzi competitivi, garantiscono un’eccellente connettività 5G, prestazioni ottime e un’eccezionale efficienza energetica. Il modello Oukitel C50 sarà disponibile dal 5 luglio, mentre gli altri seguiranno a metà luglio. Scopriamoli insieme senza perderci in chiacchiere.

Oukitel C50 | Ampio schermo e prezzo competitivo

L’Oukitel C50, successore della celebre serie C, si distingue per il suo design ultra-sottile di soli 8,9 mm, perfetto per essere trasportato comodamente in tasca. Con un prezzo di soli €189,99, questo dispositivo economico offre anche un ampio display da 6,8 pollici, di solito riservato agli smartphone premium.

L’Oukitel C50 è dotato di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata, espandibili fino a 24 GB di RAM e 1 TB di memoria ROM, offrendo così la potenza e la capacità necessarie per gestire tutte le tue attività quotidiane e le esigenze di archiviazione. Il sistema operativo Android 14 più recente garantisce prestazioni reattive, mentre la crittografia dei dati completa assicura la massima sicurezza delle informazioni personali.

Non perdere l’opportunità di acquistare l’Oukitel C50 e approfitta dello sconto del 8% utilizzando il codice “telefonino8”. Con un prezzo così vantaggioso e caratteristiche di alto livello, questo smartphone è una scelta eccellente per chi desidera una qualità premium senza spendere troppo.

Oukitel WP39 | Il nuovo rugged con un’ottima batteria

La caratteristica principale dell’Oukitel WP39 è la sua eccezionale batteria da 11.000mAh, equipaggiata con celle premium ATL, che garantisce fino a 60 giorni in standby o 75 ore di conversazione – assicurando una produttività ininterrotta per gli utenti business.

Il design ultra-sottile dell’WP39, con soli 14,99mm di spessore, lo rende anche l’ideale compagno per i viaggiatori d’affari che cercano un dispositivo portatile e resistente. Con un prezzo di soli €284,99, questo smartphone robusto offre funzionalità premium a un prezzo accessibile.

Approfitta ora dell’acquisto dell’Oukitel WP39 e utilizza il codice “telefonino8” per ottenere uno sconto del 8%. Con la sua straordinaria autonomia della batteria e il design resistente, questo dispositivo è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori in ogni situazione.

Oukitel WP50 | Robusto e resistente, ma anche sottile

L’Oukitel WP50 si distingue per il suo design elegante e leggero, caratterizzato da un profilo ultra-sottile di soli 12mm, che offre una presa comoda ed ergonomica. Proposto a soli €284,99, vanta una batteria di lunga durata che garantisce fino a 35 giorni in standby e 44 ore di conversazione. Questa straordinaria autonomia lo rende perfetto per l’uso quotidiano, le attività all’aperto e gli ambienti di lavoro più esigenti.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare l’Oukitel WP50 e approfitta dello sconto del 8% usando il codice “telefonino8”. Grazie al suo design pratico, alla batteria eccezionale e al prezzo conveniente, questo smartphone rappresenta la scelta ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e performante.