Oukitel BP2000, centrale elettrica PREMIUM: fino a 1600€ di sconto in promo lancio

Oukitel BP2000 è la nuova centrale elettrica, anche solare, pronta a fornire alimentazione di backup alla tua casa, permettendoti anche di risparmiare in modo corposo sulla bolletta elettrica. Un modello completo e compatto, che – in promo lancio – da Geekbuying puoi prendere in gran sconto. Risparmia fino a 1600€ sul prezzo di listino, scegliendo la configurazione che preferisci, basterà ricordarsi di applicare i codici sconto segnalati prima di completare l’ordine.

Ricorda: gli acquisti godono tutti di spedizioni super veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Inoltre, scegliendo Klarna come metodo di pagamento, puoi dilazionare l’intero importo in 3 rate mensili a tasso zero. Scopri tutti i dettagli e le versioni di questo eccellente sistema oppure continua a leggere per capire perché è la soluzione perfetta per la tua casa.

Oukitel BP2000 è una centrale elettrica che sfrutta le più moderne tecnologie per permetterti di ottener energia elettrica direttamente dal sole. Grazie all’ampia compatibilità, puoi sfruttare il pannello solare che già possiedi – anche se da balcone oppure scegliere una kit completo al momento dell’acquisto.

La versione base di questo eccellente sistema vanta una super batteria per l’accumulo (da 64000 mAh), ricaricabile in diversi modi: tramite pannello solare, tramite presa elettrica (ricarica rapida), combinando pannello solare e presa elettrica a muro, tramite porta accendisigari oppure tramite generatore di corrente. Come anticipato, è compatibile con il 99% degli impianti solari da balcone: potrai facilmente integrare in nuovo sistema a quello che hai già, creando una stazione di accumulo straordinaria.

Espandibile, puoi aggiungere fino a un totale di 7 unità supplementari, portando la capienza totale della tua centrale a ben 16384Wh: un’infinità di energia elettrica, che potrai ottenere gratis grazie al sole. Eccezionale sistema di backup domestico, è anche un ottimo modo per tenere a bada la bolletta: il risparmio a fine anno è garantito.

Oukitel BP2000 integra tutto l’occorrente per passare dall’energia del sole alla corrente pronta per alimentare o ricaricare i tuoi oggetti. Integrate ci sono diverse prese elettriche di tipo Schuko, ma anche ingressi USB A e USB C. Questo la rende la soluzione perfetta da utilizzare anche in camper o campeggio, per esempio.

Grazie all’eccezionale promo lancio del momento, puoi risparmiare fino a 1600€ sull’acquisto di una delle configurazioni di Oukitel BP2000. Lo sconto è di 1000€ sul modello base, mentre arriva appunto a 1600€ sull’edizione con batteria di backup supplementare e pannello solare da 1000W. All’interno della vetrina ufficiale dedicata all’evento, trovi tutte le configurazioni, segnati i codici sconto seguenti per avere adesso al massimo dello sconto:

modello base a 1199€ invece di 2199€: codice OUKI100

modello con batteria d’espansione a 2099€ invece di 3699€: codice OUKI200

batteria d’espansione singola a 1499€ invece di 1299€ (non serve alcun codice sconto particolare

configurazione con due batterie d’espansione a 3099€ invece di 4999€: codice OUKI200

configurazione con pannello solare da 400W a 1799€ invece di 2999€: codice OUKI100

configurazione con 2 pannelli solari da 400W a 2299€ invece di 3799€: codice OUKI200

modello con batteria d’espansione e pannello solare da 1000w a 2798€ invece di 4398€: codice OUKI200

Per approfittare della eccezionale promozione di Geekbuying, scegli semplicemente il modello che preferisci dalla vetrina e applica il codice promozionale prima di completare il pagamento. Lo ricevi con spedizioni veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Sii veloce, si tratta di una promozione a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.